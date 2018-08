Buschauffeur wijkt uit voor kat en ramt huis: 172.000 euro schade

Een buschauffeur in Duitsland dacht een goede daad te verrichten toen hij zaterdagochtend uitweek voor een kat op de weg. Hij raakte echter van de weg en ramde daarbij een woning. De schade bedraagt volgens de Duitse politie ongeveer 172.000 euro.



Het ongeluk gebeurde in Hemmingen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De buschauffeur zei tegen de politie dat hij wilde uitwijken voor de de kat. "Tot nu toe hebben we geen aanleiding om dat niet te geloven", laat de Duitse politie weten aan de media.



De 49-jarige buschauffeur raakte lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had geen mensen in zijn bus op het moment van de crash. Wel waren er twee mensen in de woning waar de bus tegenaan reed. Ze raakten niet gewond. De brandweer is nu bezig om de woning met stutten veilig te houden.

Reacties

28-08-2018 13:11:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.798

OTindex: 3.668

Die chauffeur zal zich achteraf best katterig hebben gevoeld.

En de bewoners blijven zitten met een zware kater.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: