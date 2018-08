Auch! Naakte stuntman laat zich bekogelen met paintballgeweer

Je kent Marven Vantorre misschien nog wel als de man die liedjes uitbracht zoals ‘Frisco in den disco’ en ‘Coca cola’. Wie niet eigenlijk? Maar zingen doet hij momenteel niet meer, een carrière als ‘Marven De Stuntman’ ligt hem beter.Het is duidelijk dat Vantorre ambities heeft om de Vlaamse Bam Margera van het Amerikaanse waaghalsprogramma ‘Jackass’ te worden. Op zijn Youtube-kanaal zijn allerlei filmpjes te zien waarin hij de ene na de andere gevaarlijke stunt uithaalt. Zo liet hij onder andere een nagel in zijn arm vijzen. Na een pauze van twee jaar later is Vantorre terug met een nieuw filmpje.Vol overtuiging begint de stuntman aan wat hij “het menselijk record paintball vangen” noemt. Hoewel hij eerst nog vrolijk klinkt, beseft hij al snel de stommiteit van zijn eigen idee. Vantorre ligt te kermen van de pijn en zijn lichaam ziet er na afloop niet mooi uit. “Ik heb wel duizend wondjes”, aldus de stuntman. Hij daagt ook iemand uit die het beter kan doen. Benieuwd naar het vervolg hierop.