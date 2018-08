Naomi verloor haar droomstage bij NASA nog voor ze begon door een vulgaire tweet

Een jonge vrouw uit de VS is haar stageplaats bij NASA kwijtgeraakt, nadat ze haar vreugde iets te uitbundig uitte in een vulgaire tweet. De situatie

Reacties

28-08-2018 08:24:13 allone

Tja, misschien had ze haar vrienden beter moeten kiezen? Of misschien moeten mensen eerst eens gaan nadenken voor ze iets op internet zetten?

Maar ja, nadenken en fijngevoeligheid zal wel te veel gevraagd zijn.

28-08-2018 08:33:54 Emmo

@allone : Profane taal wordt niet overal gewaardeerd. En bij een hoop Amerikaanse instellingen zijn ze roomser dan de paus.

28-08-2018 08:35:32 stora

Gewoon dom.

Je hebt je stage waar je van droomt binnen en je gaat zitten schelden.

Ik denk dat elke organisatie je gelijk weer buiten flikkert.

Misschien is ze wel een volger

van Trump en denkt ze dat dat normaal taalgebruik is op twitter.

Maar zelfs Trump haalt bakzeil met de eer van die overleden senator.

Want ineens hangt de vlag op het Witte Huis wel halfstok als eerbetoon.

28-08-2018 08:42:36 Emmo

@stora : Als je het artikel leest blijkt dat het waarschijnlijk met een sisser afloopt.

28-08-2018 08:59:42 stora

En kan hij die bazen overtuigen om haar terug te nemen.

Voor die stageplek zullen heel veel kandidaten zijn.

@Emmo , ik lees ook dat die man die haar alsnog wil binnenhalen ook bazen heeft. En kan hij die bazen overtuigen om haar terug te nemen. Voor die stageplek zullen heel veel kandidaten zijn.

28-08-2018 10:00:22 venzje

Tja, zoiets is nooit slim. Maar in de superpuriteinse US of A al helemaal niet.

