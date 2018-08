Dit is de Russische Tesla-killer, van Kalasjnikov

Na BMW, Mercedes en Porsche is er voor Tesla nu ook concurrentie uit Rusland: wapenfabrikant Kalasjnikov geeft met de elektrische auto CV-1 zijn visitekaartje af. Dit zal Elon Musk doen sidderen.Met Model S, Model X en Model 3 heeft Tesla de markt voor elektrische auto's opengebroken. De concurrentie begint op gang te komen, en nu laten ook de Russen van zich spreken.Kalasjnikov was tot nu toe bekend als het bedrijf achter het beruchte wapen AK-47, geliefd bij menig terrorist of guerrillastrijder. Maar het bedrijf begeeft zich nu op een heel ander terrein en heeft een prototype elektrische auto ontwikkeld: de 'electric Supercar CV-1'.De Electric Supercar CV-1 is gebaseerd op de IZh 2125 Kombi, tussen 1973 en 1997 een populair automodel in Rusland.De Tesla's van Elon Musk zien er misschien snel en hip uit, Kalasjnikov gooit het over een andere boeg. De wagen heeft heeft een echt retro-uiterlijk en is, naar verluidt, dan ook gebaseerd op een hatchback uit de zeventiger jaren, toen de Sovjet-Unie nog in al zijn glorie bestond.