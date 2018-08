Blijdschap bij Nils om vondst gestolen harde schijf met foto's overleden vader

Het was een behoorlijke tegenvaller voor Ajaxsupporter Nils van Oosten. Toen hij woensdag na de winst van Ajax tegen Dinamo Kiev terugkwam bij zijn auto, bleek het raampje ingeslagen te zijn. Zijn tas met daarin een harde schijf met foto's van zijn overleden vader was gejat. Maar donderdagavond kwam er goed nieuws: de tas is teruggevonden.



Anderhalf jaar geleden overleed de vader van Nils. Alles stond op die harde schijf, van afscheidsboodschappen tot foto's. "Mijn laptop zat er ook in", vertelt Nils aan RTL Nieuws. "Maar die is vervangbaar. De vakantiefoto's die erop staan, kan ik links en rechts ook nog wel krijgen. Maar de foto's van mijn vader, van ons samen, daar zijn geen kopietjes van."



Donderdag werd Nils door een agent in burger gebeld. Hij had de tas met de harde schijf gevonden en legde meteen de link met Nils. Een vriend van hem, Nick, had op Twitter een oproep gedaan die veelvuldig was gedeeld.



Donderdagavond was ik euforisch, zegt Nils. "Maar nu ben ik toch een beetje bang. De politie heeft een foto gestuurd, dus ik weet zeker dat het mijn tas is, maar ik weet niet of de harde schijven nog werken. Misschien is er wel mee gegooid of zijn alle foto's eraf gehaald. Zelf woon ik vlak bij Brussel, vanmiddag haalt mijn broer de tas op."



Nils vindt het naïef van zichzelf dat hij de tas met harde schijven in de auto had laten liggen. "Het is mijn werktas. Vanuit werk ging ik meteen door en ik heb gewoon niet aan de risico's gedacht."



Als Nils zijn harde schijf terug heeft, gaat hij er meteen kopietjes van maken. "Ik ga een extra harde schijf kopen en een cloudhost. En ik denk dat ik ook iets met de foto's ga doen. Een album maken of iets dergelijks."



"Als de harde schijf nog werkt, ben ik zo ontzettend blij", zegt Nils. "Dan wil ik iedereen bedanken. Het is echt dankzij het bericht van Nick en dat dat zo ontzettend veel gedeeld is."

