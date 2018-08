Vrouw door het lint, slaat met grote hamer in op auto met opa en kleinkind

Een vrouw uit Oosterhout sloeg donderdagmiddag met een grote hamer in op een geparkeerde auto in de Ohmstraat. In de auto zat een opa met zijn kleinkind. Het kind speelde met het stuur en drukte een aantal keer op de claxon. Ze schrikten op door een harde klap.



Dat was de vrouw die met een zogenoemde voorhamer op de motorkap sloeg. Daarna was het raam van de bestuurder aan de beurt. De vrouw sloeg de ruit in vlakbij het hoofd van de man.



De man schrok en stapte uit waarop de vrouw terugliep naar haar huis in de Wattstraat een stukje verderop. Buren schoten de opa en het kind te hulp.



De vrouw is aangehouden voor poging tot doodslag en vernieling. Ze is verhoord op het politiebureau, 's avonds mocht ze weer naar huis.

Reacties

hopelijk dacht de politie eraan om haar te zeggen dat ze dat niet meer mag doen hopelijk dacht de politie eraan om haar te zeggen dat ze dat niet meer mag doen

