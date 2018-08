Ouders bellen politie om autistische zoon te helpen, maar agent slaat hem neer

De 12-jarige Canadese Jack Parcells, die autisme en ADHD heeft, had vier dagen zijn medicijnen niet genomen toen het misging. Zijn ouders kregen hem niet rustig en waren bang dat hij zichzelf iets zou aandoen, waarop ze de politie belden. Die reageerde alleen anders dan verwacht.



"Ik had ze verteld dat hij ADHD, angststoornissen en autisme heeft", vertelt zijn moeder aan de Canadese nieuwszender Global News. "Ik zei: hij heeft zijn medicijnen al vier dagen niet gebruikt en ik krijg hem niet meer rustig."



Jacks ouders wilden dat de politie hem naar het ziekenhuis zou brengen voor een crisisinterventie. "Toen Jack overstuur was en begon te schelden toen hij handboeien omkreeg, sloeg een agent hem tegen de grond", vertelt zijn moeder Mary Ann.



Jacks vader, Doug Parcells, zegt dat hij het nog steeds niet kan geloven. "Al twaalf jaar lang vertellen we hem dat als hij ooit in de problemen komt, hij op iemand in een uniform moet afstappen", vertelt hij in tranen. "Vervolgens wordt hij de eerste keer dat hij met politie in contact komt neergemept. Hoe leggen we hem dit uit?"



"Ik hoorde een knal en toen ik opkeek, zag ik hem bewusteloos op de grond liggen", vertelt Mary Ann. "Dus ik knielde neer en hield hem vast en zei: Jack, word wakker! Praat tegen mama."



Vervolgens tilde de agent Jack op en sloeg hij hem nog twee keer tegen de grond aan, vertellen zijn ouders. "Ik vroeg: wat doe je?", vertelt Doug. "Waarop de agent antwoordde dat hij viel."



De Canadese politiewaakhond ASIRT doet onderzoek naar het voorval. De politie laat in een statement weten dat ze de jongen naar het ziekenhuis wilden brengen, maar dat hij niet meewerkte. "Tijdens de worsteling met de politie is de jongen gewond geraakt."



De verwondingen worden serieus genomen, meldt de politie. "Deze uitkomst hebben we niet gewild." De ouders van Jack hopen dat dit voorval ervoor zorgt dat agenten getraind worden in hoe ze met dit soort gevallen moeten omgaan.



Reacties

27-08-2018 12:00:24 Pollito

Tja, Ik denk ook niet dat de politie hier ook de aangewezen instantie voor is. Wellicht eerst vragen om een ambulance die dan komt met 2 man politie ter begeleiding. Dan heb je de medische kennis en wat spierkracht in huis die samen wel een betere oplossing zouden vinden dan boeien en neerslaan.

27-08-2018 12:34:20 venzje

Er zal best een goede verklaring voor zijn, maar hoe komt het dat een jongen van 12 zijn medicijnen niet inneemt? Die jongen zal nooit meer een agent vertrouwen.Er zal best een goede verklaring voor zijn, maar hoe komt het dat een jongen van 12 zijn medicijnen niet inneemt?

27-08-2018 12:41:20 Beesie

Niet dat ik de handelwijze van de politie goed praat hoor! Op zijn minst een lompe actie... @venzje : Dat zat ik dus ook te denken. Dat zijn toch geen dingen waar je een kind van 12 de eigen verantwoordelijkheid voor kunt laten nemen. En nou is hij nog een kind, wat zal dat moeten worden als hij een sterke man wordt?Niet dat ik de handelwijze van de politie goed praat hoor! Op zijn minst een lompe actie...

27-08-2018 12:49:51 stora

Medicijnen geven ook bijwerkingen, misschien is dat een verklaring.

De jongen is 12, dus begint misschien te puberen.

Daar hoort bij dat je het zelf beter weet dan je ouders.Waarschijnlijk heeft hij zelf niet door dat hij door geen medicijnen in te nemen onhandelbaar en agressief wordt.



27-08-2018 12:51:35 Emmo

Was het van de ouders niet verstandiger geweest een (gespecialiseerde) ambulance te bellen in plaats van de politie, of anders beide?

27-08-2018 12:56:54 stora

Maar als ze dit voor de eerste keer meemaken dan weten ze misschien de weg niet en je probeert denk ik wanhopig hulp te zoeken. Dus dan bel je de politie.

Niet zo heel vreemd want die kunnen andere proffessionele diensten inschakelen.

Niemand verwacht dan dat je kind in elkaar wordt geslagen.



Laatste edit 27-08-2018 12:59 @Emmo , waarschijnlijk wel beter.Maar als ze dit voor de eerste keer meemaken dan weten ze misschien de weg niet en je probeert denk ik wanhopig hulp te zoeken. Dus dan bel je de politie.Niet zo heel vreemd want die kunnen andere proffessionele diensten inschakelen.Niemand verwacht dan dat je kind in elkaar wordt geslagen.

27-08-2018 12:57:06 Beesie

@Emmo : Misschien wel, maar ik kan me voorstellen dat je als ouders een beetje in de paniek schiet. Misschien hadden ze verwacht dat de jongen wel wat zou kalmeren als er een politieagent bij kwam.

27-08-2018 13:14:19 botte bijl

27-08-2018 13:19:06 Emmo

In Nederland met 112 krijg je dan inderdaad een telefonist die bepaald wat gewenst is. In de US met 911 neem ik aan ook.

27-08-2018 13:33:50 venzje

Uit andere (Canadese) bronnen:



Dat hij zijn medicijnen niet zou hebben ingenomen lijkt een aanname van de politie te zijn geweest op basis van de omstandigheid dat er een paar dagen op hem was gepast door andere familieleden dan zijn ouders:''Police determined that the youth may have been off his prescribed medication for several days'



Het joch is er trouwens niet best afgekomen. Hij heeft een schedelbreuk opgelopen, gehoorverlies aan de rechterkant en andere externe verwondingen.



Een eerder aanbod aan de politie, van iemand die brandweerlieden had getraind om te gaan met autisme en andere 'special needs', was afgeslagen omdat men dat niet nodig vond.

27-08-2018 13:45:11 botte bijl

@venzje :

die politie was dus weer flink bezig.... die politie was dus weer flink bezig....

