Inwoners Siberisch dorp willen naam veranderen in Syrië

De inwoners van het dorpje Bungur in Siberië willen de naam van hun gemeente veranderen in Syrië. Ze hopen hiermee de aandacht van de overheid te trekken, die al miljoenen investeerde in het echte Syrië.Bungur lijkt op een spookstad. Er is amper stromend water, de stroom valt er met de regelmaat van de klok uit en wegen en gebouwen zijn in erbarmelijke staat. Inwoners kunnen alleen maar dromen van moderne voorzieningen zoals een school of een ziekenhuis, want die zaken zijn er niet. “Het enige wat er nog overblijft is een gemeentehuis en een begraafplaats”, aldus een inwoner.Niet dat de mensen niet geprobeerd hebben om de problemen aan te kaarten, maar de overheid lijkt er weinig aan te doen. Dus besloten ze op een dag om het geweer van schouder te veranderen. Sergei Zhavronkov besloot om een campagne op te starten die de naam van Bunger verandert in Syrië. “De overheid steekt miljoenen in het echte Syrië, dus dan kan er ook wat geld naar een gelijkaardig dorp. De verwoesting hier, is net zo erg als daar alleen krijgen wij geen aandacht.”De zeshonderd inwoners lijken de actie te steunen en als de naamswijziging wordt doorgevoerd, zullen ze ook humanitaire hulp aanvragen bij de overheid.