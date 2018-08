Wandelaar gewond door vallend schaap in Noord-Ierland

Een tiener die met een groepje aan het hiken was in Ierland moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden nadat hij verpletterd werd door een vallend schaap. Dat meldt het Ierse dagblad The Irish Post. Het dier miste zijn sprong van de ene rots naar de andere, tuimelde naar beneden en belandde op het onfortuinlijke slachtoffer.



De jongen was door de Mourne Mountains in het zuidoosten van Noord-Ierland aan het trekken, toen plots een schaap op hem viel. Een reddingsteam van 17 mensen trof het gewonde slachtoffer aan op een steile helling. Op Facebook verklaarde het team dat de jongen preventieve zorgen kreeg voor "hoofd-, nek-, rug-, buik- en beenverwondingen". De tiener werd op een brancard afgevoerd naar het dichtstbij gelegen ziekenhuis. Hij zou geen zware verwondingen hebben overgehouden aan het incident. Volgens het reddingsteam bleef het schaap ongedeerd.

Reacties

26-08-2018 21:34:02 HHWB

Oudgediende



T S Ben zo blij voor het schaap!

26-08-2018 21:51:30 allone

Oudgediende



Pas op, vallende schapen.

26-08-2018 22:04:19 De Paus

Oudgediende



S Gelukkig wandelde die jongen niet in Afrika of Azie, anders was hij misschien wel verpletterd door een vallende olifant.

