2-jarig meisje loopt alleen rond in stad. Ouders hadden na 2 uur verdwijning niet ontdekt

De politie van Diest (B) heeft zich deze week twee uur lang ontfermd over een tweejarige peuter. Het meisje was alleen op straat aangetroffen en kon niet duidelijk maken wie haar ouders waren of waar ze woonde.



Na een intensieve en uitgebreide zoektocht door de politie kon het kind met haar ouders herenigd worden. Die hadden haar verdwijning nog niet opgemerkt.



Een voorbijgangster trof het kindje in de omgeving van de Hasseltsepoort. Het kind was opgewekt en in goede gezondheid, maar kon niet duidelijk maken waar het vandaan kwam.



Uiteindelijk na ongeveer twee uren konden de ouders van het meisje gevonden worden, op zo'n 500 meter van de plek waar ze was aangetroffen. De moeder lag nog te slapen aangezien zij 's nachts had gewerkt en de vader was even het huis uit geweest terwijl hij dacht dat het meisje lag te slapen. Zij was er tijdens zijn korte afwezigheid in geslaagd de deur open te krijgen.

26-08-2018 16:34:03 Emmo

Verklaarbaar. Maar toch niet iets wat je graag zou willen meemaken. Toch de deur in het vervolg maar beter sluiten.

