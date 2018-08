Tachtig zonnepanelen (vol in het zicht) gestolen langs A7 bij Tolbert

Ze liggen in het volle zicht vanaf de A7 bij Tolbert. En toch is het dieven gelukt tachtig zonnepanelen te stelen vanaf de geluidswal langs de snelweg.Van woensdag op donderdag moeten dieven hun slag hebben geslagen. Het gaat om zonnepanelen van één bij anderhalve meter die 18 kilo per stuk wegen.De dieven lijken zich aan de sporen te zien toegang te hebben verschaft via de Veldweg. Hier is een hek kapot gemaakt, waardoor ze op de geluidswal konden komen.