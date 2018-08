26-08-2018 11:37:30

Quote:

Het geslacht van een sollicitant heeft geen invloed op diens professionele capaciteiten

Laatste edit 26-08-2018 11:38

inderdaad, maar ik kan me goed voorstellen dat bijv in een winkel voor vrouwenkleding waar alleen vrouwen werken, men ook graag een vrouw in deze positie heeft. Waarom is tegenwoordig alles voortdurend discriminatie, en moet iedereen politiek correcter dan correct zijn?