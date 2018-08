Gratis vliegticket bij kratjes Kornuit: let op de kleine lettertjes

Het jonge biermerk Kornuit dacht mooie sier te maken met een nieuwe marketingactie waarbij vliegtickets cadeau gedaan worden. Maar wie de kleine lettertjes leest komt erachter dat de actie een stuk mooier klinkt dan hij is. "De consument is niet achterlijk."



Consumenten krijgen bij aankoop van twee actiekratten Kornuit een tweede vliegticket cadeau van het merk dat eigendom is van Grolsch. Wie meedoet kan kiezen uit een reisje naar Berlijn, Milaan, Madrid, Parijs, Dublin of Londen.



Dat klinkt mooi. Voor twee actiekratten Kornuit ben je bij supermarkt Plus 28 euro kwijt. Maar de actie valt toch wel een beetje tegen als je de kleine lettertjes leest. Wie goedkoop wil vliegen moet bijvoorbeeld erg flexibel zijn.



Als je twee kratjes hebt gekocht, moet je uit het stedenlijstje van Kornuit drie voorkeursbestemmingen kiezen. Daarnaast moet je drie voorkeurdata opgeven die niet in de schoolvakanties mogen vallen.



Kornuit doet vervolgens drie vluchtvoorstellen. Als de prijs voor de opties 'een redelijk bedrag overschrijdt', zal Kornuit de consument een andere optie aanbieden, zo lezen we in de voorwaarden. Hoe hoog dat bedrag is wordt niet duidelijk. Een woordvoerder van Grolsch kon ook niet direct een bedrag noemen.



In die kleine lettertjes staat verder dat luchthavenbelastingen en andere bijkomende kosten niet zijn inbegrepen. Zo kan het 'gratis' tweede ticket je toch nog aardig wat kosten.



Stel, je vliegt op woensdag 26 september met KLM naar Milaan en op 30 september terug. Dan kost dit retourticket inclusief belastingen 126,98 euro. De ticketprijs is 78 euro. Je moet dan dus toch nog bijna 50 euro zelf betalen.



De vraag is verder of je überhaupt wel naar Milaan gaat. Heb je bijvoorbeeld ook Londen opgegeven als voorkeursbestemming, dan zal Kornuit je waarschijnlijk dat ticket cadeau doen in plaats van de reis naar Milaan. De trip naar Londen kost op die dag bij EasyJet namelijk maar 55,36 euro. In deze prijs zit 13 pond (14,50 euro) overheidsbelasting. Andere toeslagen worden niet gedefinieerd.



De woordvoerder van EasyJet laat weten dat de vliegmaatschappij niet bij de actie betrokken is. "Hoe Kornuit de prijs van het kale vliegticket bepaalt, weten wij niet."



Daarnaast stelt Kornuit strakke tijdslimieten waarbinnen je moet reageren op de actie. Na aankoop van de twee kratjes moet je binnen vijftien dagen deelnemen aan de actie, doe je dat niet dan kan je fluiten naar het gratis ticket.



Zodra Kornuit je drie vluchtvoorstellen heeft gedaan, moet je binnen twee dagen reageren, een vliegticket kopen en de belastingen voor het gratis ticket betalen.



Merkendeskundige Richard Otto heeft zijn twijfels over deze vliegticket-actie van Kornuit. "De consument is niet achterlijk. Als consumenten teleurgesteld raken door de actie, dan kan dat schade opleveren aan het merk," aldus Otto.



Hij wijst op de razendsnelle verspreiding van negatieve berichten via social media. "Het gevaar is dat de actie dan in je gezicht uiteen spat."



En dat is eigenlijk al gebeurd. Want Kornuit zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Critici vinden daarom de actie met vliegtickets niet passend.



Na boze posts op onder andere Twitter, hebben verschillende media bericht over de kritiek. Een woordvoerder van Grolsch laat weten de kritiek begrijpelijk te vinden. "Daarom hebben we besloten om de CO2-uitstoot van de vluchten af te kopen."



Otto noemt de actie een 'foute keuze' van Kornuit. "Internationale reizen en de wereld ontdekken lijken me niet te passen bij zo'n Nederlands submerk", zegt Otto. Een campingkaartje of korting op een overnachting in een kasteel in het oosten van het land vindt hij beter aansluiten.



De woordvoerder van Grolsch benadrukt dat er juist wel goed over de actie is nagedacht. "We spreken regelmatig met onze consumenten. Zij zeggen 'het beleven van momenten' belangrijk te vinden. Reizen past daar juist goed bij", zegt hij.

