Italië zoekt idiote toeristen die zich uitkleedden in monumentale fontein

Twee Engelssprekende toeristen worden door de Italiaanse overheid gezocht, omdat ze zich in een monumentale fontein in Rome hebben uitgekleed.De mannen zijn door omstanders gefilmd terwijl ze in de Piazza Venezia in Rome op klaarlichte dag hun kleren uittrokken. Een van de mannen trok zelfs zijn onderbroek naar beneden, terwijl ze poseerden voor foto's.De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini noemt de mannen 'idioten'. "Italië is niet hun persoonlijke badkamer. Ik weet wel hoe ik deze idioten moet onderwijzen als ze gepakt worden", tweet hij.In het monument bevindt zich ook de Tombe van de Gevallen Soldaat, waarmee alle gevallen soldaten worden herdacht. De lokale politie noemt het incident, dat zondag plaatsvond, dan ook 'illegaal en kwetsend'. Ze zijn op zoek naar de mannen, die volgens hen uit het buitenland komen en Engels als moedertaal hebben.