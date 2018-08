Kleinzoon brengt bezoekje aan oma en vindt unieke sportwagens in haar garage

Je zal maar de garage van je oma binnenlopen en niet één, maar twee waardevolle sportwagens aantreffen. Het overkwam een Amerikaanse student, die op een zeldzame Lamborghini en Ferrari stuitte. De twee auto’s zouden samen bijna een half miljoen waard zijn.De student postte zijn vondst op de social netwerksite ‘Reddit’. Vooral de Lamborghini is een unieke vondst, want er zijn amper 321 exemplaren van deze ‘Countach’ uit 1981 gemaakt. De wagen – die in de film The Wolf of Wall Street te zien is – kan in goede staat zo’n 383.000 euro opleveren.De Ferrari had een stuk meer waard kunnen zijn, moesten de wielen er nog aan gezeten hebben. Maar echt wanhopen hoeft de jongen ook niet. Wanneer de boel gerenoveerd zou worden, zou hij alsnog een ‘bescheiden’ 90.000 dollar of zo’n 77.000 euro voor het exemplaar kunnen krijgen, al is dat -wanneer men de reactie’s leest- totaal niet wat hem bezig houdt. Hij is eerder onder de indruk dat deze historische wagens familiebezit zijn.De jongen verklaart op Reddit dat zijn opa in de jaren 80 een fanatiek verhuurder van luxewagens was. Zijn bedrijf ging uiteindelijk failliet vanwege torenhoge verzekeringskosten, maar zijn grootvader besloot enkele wagens te houden. Omdat de student jarenlang niet in de garage geweest was, had hij geen idee van wat hij daar zou aantreffen. De wagens hebben er meer dan tien jaar gestaan, wat de student ‘het gevoel gaf een archeoloog te zijn’. Hij stelt overigens dat de wagens (nog) niet te koop zijn, ook omdat de sportauto’s in slechte conditie verkeren.