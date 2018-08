Verloskamer ziekenhuis Amstelveen wil Amsterdams grondgebied: 'Ouders willen Amsterdammertje'

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen overweegt om een bepaald deel van de verloskamer Amsterdams grondgebied te maken, omdat zwangere hoofdstedelingen vaak moeite hebben met het feit dat hun kroost in Amstelveen wordt geboren en niet in de hoofdstad.



Dat meldt RTV Amstelveen. Volgens Ida Zwaan, manager Vrouw & Kind Centrum van het ziekenhuis, wordt hiermee tegemoet gekomen aan de wens van Amsterdammers die noodgedwongen in ziekenhuis Amstelland moeten bevallen.



Omdat er steeds vaker geen plek is in Amsterdamse ziekenhuizen om te bevallen en de afdeling verloskunde van het MC Slotervaart in december 2015 is gesloten, moeten steeds meer Amsterdamse vrouwen naar Amstelveen. Volgens de omroep wordt 'de verbanning naar Amstelveen' door veel Amsterdammers als 'uiterst teleurstellend' ervaren. Zij willen een Amsterdammertje als nageslacht.

Reacties

Bevallen die vrouwen dan van een Amsterdammertje?

Zo'n rood paaltje met 3 kruizen erop?

