Amsterdam of Amstelveen? 'Levensgevaarlijke' straat wordt maar niet gemaakt door grensprobleem

Stoeptegels liggen al een jaar los en ook de straatklinkers ontbreken op sommige plaatsen. Volgens bewoner Serge Bevers is de situatie aan de Nieuwe Kalfjeslaan 'levensgevaarlijk'.



Wanneer bewoners over de slechte staat van de straat bellen, verwijst gemeente Amsterdam naar Amstelveen en andersom.



Op weg van zijn huis naar het Amsterdamse Bos loopt Bevers altijd met hond Saar over de Nieuwe Kalfjeslaan. Een deel van deze route is hem al bijna een jaar een doorn in het oog. De tegels liggen los op de rijweg en ook de stoep is verre van waterpas.



'Het is gewoon een gevaarlijke situatie', vertelt Bevers. 'Ik heb het al een aantal keren gemeld, maar er gebeurt niks.' Hij wordt alleen van het kastje naar de muur gestuurd. 'Gemeente Amstelveen zegt dat het onder Amsterdam valt. Amsterdam zegt dan weer dat het bij Amstelveen hoort.'



Des te opvallender is dat het verlengde van de Nieuwe Kalfjeslaan tot aan het Amsterdamse Bos wel helemaal is opgeknapt. Bevers: 'Dat is helemaal gerenoveerd tot aan de manege. We hebben het toen ook gemeld aan de stratenmakers, maar die kregen geen toestemming van hun opdrachtgever om dit ook te maken. Raar.'



Een rondje bellen dan maar om uit te zoeken wie er nou verantwoordelijk is. Een woordvoerder van stadsdeel Zuid laat weten dat het volgens het kadaster toch echt bij Amstelveen hoort. Daar heerst nog even verwarring of het misschien onder het Amsterdamse Bos valt, dat door Amsterdam wordt beheerd, maar Amstelveen komt uiteindelijk tot de conclusie dat zij verantwoordelijk zijn.



De problemen zullen zo snel mogelijk worden opgelost, vertelt een woordvoerder. Waarom dit zo lang op zich heeft laten wachten, is bij haar niet bekend. Maar ook een woordvoerder van het Amsterdamse Bos laat weten dat zij de reparatie gaan uitvoeren. Zij vinden het zo onduidelijk omschreven wie er nu precies over gaat, dat ze het morgen al willen oplossen.



Dat lijkt dus goed te moeten komen. Wat Bevers betreft kan het niet snel genoeg gaan: 'Overdag is het zichtbaar, maar 's avonds kan je hier echt een doodsmak maken.' Hond Saar gaat er even bij liggen. 'Zelfs de hond wordt er moe van...'

