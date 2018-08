Initiatief om van Rotterdam hoofdstad te maken: 'Amsterdam stad van het verleden'

De Rotterdamse ondernemer Rob Lagendijk zat dinsdag op de watertaxi (de Rotterdamse mini-versie van de pont) en dacht: waarom zou Rotterdam niet de hoofdstad van Nederland kunnen worden?



De ondernemer overweegt 40.000 handtekeningen te gaan verzamelen om het onderwerp zo op de politieke agenda te krijgen. 'Ik ben heel benieuwd wat politici hiervan vinden', zegt hij tegen RTV Rijnmond.



Amsterdam stad van het verleden

Maar waarom? 'Rotterdam is de toekomst van Nederland. Amsterdam is de stad van het verleden', zo redeneert de ondernemer. 'Rotterdam vertegenwoordigt de toekomst van ons land.'



Lagendijk noemt Rotterdam als hoofdstad vooral goed voor de portemonnee. 'Dan zal de economische groei in Rotterdam doorzetten. We kunnen toeristen gaan ontvangen. Maar niet zoals Amsterdam dat doet, we moeten de stad wel leefbaar houden', vertelt hij.



Dat Rotterdam staat te springen is natuurlijk wel te verklaren. 'Of het nou om de economische groei gaat, om de investeringen of om de werkloosheid, op alle fronten scoort Groot-Amsterdam beter dan Groot-Rijnmond', citeren wij graag uit een rapport van het CBS uit 2017. Dat rapport heeft als titel: 'Amsterdam economisch kampioen'.



Natuurlijk is Amsterdam niet alleen op economisch gebied kampioen. Neem nou de prijzenkast van Ajax, daar staan 33 schalen in voor het behalen van een landskampioenschap. In Rotterdam zijn dat er slechts 15.



'Haha', reageert Robert dan ook treffend op de plannen via Twitter. Lagendijk is in ieder geval optimistisch. 'We moeten ons afvragen of de hoofdstad nog bij het Nederland van nu past', zegt hij tegen AT5. Ook Joost Eerdmans, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, heeft zich inmiddels achter Lagendijk geschaard.



'Het is iets dat ik al een paar jaar in gedachte heb', reageert Eerdmans. 'We hebben de juiste papieren om het stokje over te nemen. Het is goed dat er nu een discussie op gang wordt gebracht. Er moet nog heel wat water door de Maas maar wellicht is het over twintig of dertig jaar zover.' Hij haalt Brazilië aan als voorbeeld. Daar gaf Rio De Janeiro ooit het stokje over aan de stad Brasilia.



Om de plannen daadwerkelijk door te voeren is er een grondwetswijziging nodig.

Reacties

25-08-2018 15:22:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.803

OTindex: 1.385

Als een andere stad de hoofdstad moet worden dan zou het Den Haag moeten worden.

Want daar zetelt het Kabinet.

Maar het wordt op het wereldtoneel alleen maar verwarrend als een andere stad de hoofdstad gaat worden.

Gewoon zo laten zoals het is.

Je kan je stad op andere manieren promoten.



25-08-2018 15:25:02 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.280

OTindex: 30.722

In Amerika denken ze toch al dat Holland de hoofdstad van Denemarken is, dus wat maakt het dan nog uit?

25-08-2018 15:27:02 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.803

OTindex: 1.385



Dus de mening van de Amerikanen vind ik nou niet steekhoudend. @Sjaak , maar de Amerikanen dachten ook dat Trump een goede president zou zijn.Dus de mening van de Amerikanen vind ik nou niet steekhoudend.

25-08-2018 15:31:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.147

OTindex: 66.029



.. Want dat rijmt tenminste op neutje..

Ik wist niet dat er verkiezingen waren voor een nieuwe hoofdstad; iedere vier jaar of zo?



Laatste edit 25-08-2018 15:31 Ik vind dat we Reutje als hoofdstad van Nederland moeten kiezen... Want dat rijmt tenminste op neutje..Ik wist niet dat er verkiezingen waren voor een nieuwe hoofdstad; iedere vier jaar of zo?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: