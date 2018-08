Zo ziet hyperinflatie eruit in Venezuela: stapels geld voor een kip

Door hyperinflatie moeten inwoners van Venezuela enorme hopen cash op tafel leggen voor de meest basale producten. Fotograaf Carlos Garcia Rawlins bracht in beeld hoe dat eruit ziet.President Nicolás Maduro introduceerde dinsdag een nieuwe munt, de 'soevereine' bolivar. Hij hoopt hiermee de hyperinflatie op te lossen, maar de kans is erg klein dat dit plan werkt. Het is een noodgreep, omdat de inflatie in Venezuela is opgelopen tot 46.000 procent en mogelijk oploopt tot 1.000.000 procent dit jaar.De nieuwe valuta, die in feite vijf nullen van de biljetten wegstreept, moet ervoor zorgen dat Venezolanen niet meer met enorme stapels geld op stap moeten voor de boodschappen. De hyperinflatie zorgt namelijk voor bizarre aferelen.Voor een kilo tomaten betaal je in Venezuela 5 miljoen bolivarVoor één rol toiletpapier moeten consumenten 2,6 miljoen bolivar-biljetten neerleggen. Waarschijnlijk kunnen ze beter het papiergeld gebruiken.Een kilo pasta kost in Nederland minder dan een euro. In Venezuela betaal je 2,5 miljoen bolivar.Wie klaagt dat luiers hier duur zijn: één pak kost 8 miljoen bolivar in de lokale supermarkt van Caracas.Voor een kilo wortelen betaal je 3 miljoen bolivar. In Nederland kosten ze minder dan een euro.Voor een eenvoudig blok zeep leggen de Venezuelanen 3,5 miljoen bolivar neer.