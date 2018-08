R.I.P. Goedkoopste autootje ter wereld rolt weldra niet meer van de band

Het goedkoopste autootje ter wereld, de Tato Nano, kent tien jaar na de lancering een tragisch einde. Het Indiase 2PK’tje zal niet langer worden geproduceerd. De gehoopte verkoop van een miljoen auto’s per jaar was onrealistisch.In 2010 waren er van de Tato Nano nog steeds maar 100.000 exemplaren van de band gerold. Een fractie van de gehoopte doelstellingen. Twee jaar later kreeg de wagen een facelift, wat even voor een piek in de verkoop zorgde maar nadien was het opnieuw bergaf met de verkoop van het gele autootje. Een absoluut dieptepunt was dit jaar: voorlopig zijn er nog maar drie exemplaren verkocht. Experten leggen de oorzaak bij de slechte marketing. Door een auto te positioneren als ‘goedkoopste wagen ter wereld’ bestempel je het als een vervoermiddel voor de armen en daar willen bestuurders niet mee geassocieerd worden.