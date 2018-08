Criminele bendes proberen avocado's te stelen

Avocado’s zijn het nieuwe goud, maar dan groen. De prijzen zijn in Nieuw-Zeeland zo hard gestegen dat mensen ze massaal proberen te stelen en ook bendes hebben hun oog op de hartige groente.



De avocado is tegenwoordig iedereen’s favoriete groente. Het is veelzijdig, lekker en gezond. Helaas betekent dit dat de prijzen ook enorm snel stijgen. Dat hebben ook mensen met minder goede bedoelingen in de gaten en zij proberen nu een graantje mee te pikken. Toch is het stelen van een avocado niet zonder risico. Zo werd een Nieuw-Zeelandse dief recent nog veroordeeld tot drie jaar celstraf voor de diefstal van de groene groente. Niet dat het mensen tegenhoudt, in drie maanden tijd zijn al negen boomgaarden overvallen.

Reacties

25-08-2018 06:48:18 SamuiAxe

Oudgediende



Niet iedereen vindt avocados lekker... Ik vind ze niet lekker, van mij mogen ze gestolen worden

25-08-2018 07:18:42 allone

Oudgediende



En ik heb altijd gedacht dat avocado een vrucht was.. Waar gaat dat heen in de wereld..

