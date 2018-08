Inwoners uit Toronto zijn kapot wegdek beu en zetten er tomatenplant rond

In België zijn we maar al te bekend met het slechte wegdek, maar de inwoners van Toronto hebben een andere manier gevonden om hun ongenoegen duidelijk te maken. Ze laten gewoon tomaten groeien in een put.De put is al verschillende maanden een doorn in het oog voor de inwoners van de wijk Rathnelly in Toronto. Ze kunnen er nog maar met één auto passeren en het bestuur heeft geen gehoor voor hun klacht. Dus besloten enkele groene jongens om er een tomatenplant in te zetten. Met succes want de burgemeester heeft nu besloten om de weg te laten repareren en de volgroeide plant zal een plekje krijgen in een gemeenschapstuintje.