Man ketst steen 95 meter over water voor nieuw record

De Brit Alex Lewis is de trotse nieuwe eigenaar van de eindoverwinning van de tiende All England Open Stone Skimming Championships. Zijn worp, waarbij hij een steen over een afstand van 95 meter op het water ketste, is een nieuw record. Alex nam nog maar voor de eerste keer ooit deel aan het toernooi.



Iedereen is speciaal op zijn eigen, specifieke manier. Het grootste talent van de Brit Alex Lewis is een steen heel ver laten botsen water, zo blijkt. De 21-jarige man uit Helensburgh heeft zichzelf tot kampioen gekroond van de tiende All England Open Stone Skimming Championships. Daarbij proberen de deelnemers een steen zo ver mogelijk over het meer van Fell Foot Park in Windermere te laten ketsen. Met een worp van 95 meter liet hij de zijn concurrenten ver achter zich.



Zeven meter verder

Meer zelfs, zijn poging bleek er een voor de geschiedenisboeken te zijn. Lewis brak namelijk het kampioenschapsrecord, dat vorig jaar werd gevestigd door Gareth Twamley uit Wales. Hij ketste de steen toen 88 meter ver. Dat de nieuwe winnaar daar zomaar eens met 7 meter over is gegaan, maakt zijn zege des te indrukwekkender.



De overwinning van Lewis valt nog meer op, omdat de man een debutant was op het toernooi. Hij vertelde aan de BBC dat hij de sport leerde van zijn vader. Organisator Julius Barrett was alvast onder de indruk van het talent van de nieuwe titelhouder. “We hadden ons nooit kunnen inbeelden dat we de tiende verjaardag van de wedstrijd zouden vieren met zo’n demonstratie van kracht en behendigheid en zo’n ongelooflijk record”, klonk het.

