Vader schrijft dochters CV: Lui, onbeschoft, weet niks

Mocht de 16-jarige Lauren Moore uit het Engelse Redcar ooit ergens willen solliciteren, dan kan ze beter niet de CV meenemen die haar vader voor haar

Uhh, als mn pa dit op mn cv zette zou hij toch echt moeten vluchten en dan zou ik mij echt toch achter mijn oren krabben, want pa zegt dat niet voor niets. Ik zou er niets grappigs aan vinden.Maar goed ik ben ook geen 16 meer.

Quote: Lauren zelf vindt het allemaal bijzonder grappig. Zij tweette het document naar al haar vrienden.

24-08-2018 23:35:53

SamuiAxe

WMRindex: 4.632

OTindex: 836



Het feit alleen al dat deze muts het nogal hilarisch schijnt te vinden doet mij vermoeden dat vader met zijn c.v. de spijker op zijn kop heeft geslagen!



In plaats van bij zichzelf te rade te gaan vindt ze het een geweldige grap. Hopelijk krijgt ze later wat meer verstand, op dit moment is het daarmee maar droevig gesteld..