Vrouw zet pistool tegen hoofd minnaar en belt zijn echtgenote via Facebook Live

Keanna Cammon heeft vorige week de scheiding aangevraagd. Nu was het aan haar minnaar uit Alabama om hetzelfde te doen, vond ze. De vrouw zette een pistool tegen het hoofd van haar vriend en contacteerde intussen zijn vrouw via Facebook Live.



De echtgenote schrok zich een hoedje toen ze zag in welke benarde situatie haar echtgenoot zat. Aan de beelden te zien, ging het er bijzonder verhit aan toe.



Toen de politie ter plaatse kwam, had de man inderdaad een schotwond in de borstkas. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens Cammon was ze enkel met het pistool aan het zwaaien en vuurde ze per ongeluk tijdens de pittige woordenwisseling met zijn vrouw.

Reacties

T S Weer een reden om niet vreemd te gaan... net zo goed is je minares psygisch gestoord.....

