Hoe doorgespoeld toiletpapier wordt gebruikt om medicijnresten uit het rioolwater te halen

Het zuiveren van rioolwater blijft een uitdaging voor waterschappen. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een nieuwe techniek gevonden om medicijnresten uit het rioolwater halen via doorgespoeld toiletpapier. 'Wij halen met grote zeven al het vaste spul uit het water. Voor twee derde is dat wc-papier. Dat drogen we, verwarmen we en we maken er korreltjes van', vertelt burggraaf Tanja Klip-Martin. 'Als je dat verpulverd tot een kleine poedervorm, dan gooien we dat in onze zuiveringstanks. Dat bindt medicijnen aan zich. Die bezinken en die kunnen we gewoon afvoeren.'

