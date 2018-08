Deze app zorgt ervoor dat je nooit meer iemand dronken belt

In een dronken bui je ex bellen en je liefde verkondigen. Het zijn gênante momenten als deze die je ten alle koste wil vermijden. Gelukkig is er nu een app op de markt die je het schaamrood op de wangen voortaan bespaart.



De applicatie ‘Drunk mode’ is een echte lifesaver als je een avondje stevig uitgaat. Je kiest gewoon een paar contacten waarvan je weet dat ze je gaat bellen in een dronken bui. Daarna schakel je de ‘Drunk mode’ in en een tijdstip. Heb je toch de behoefte om iets dom te doen? Dan moet je een lastige rekensom oplossen om hem of haar te contacteren? En met enkele shots tequilla in je lichaam gaat dat al een stuk moeilijker.



De app doet veel meer dan alleen ‘damage controle’. Het kan ook nagaan waar je ’s avonds bent geweest. Handig als je je niks meer herinnert de dag nadien. Tot slot kan je ook drinking buddies toevoegen aan de kaart en zien in welk café zij uithangen.

Reacties

24-08-2018 20:43:36 HHWB

Oudgediende



T S Beter is om niet zoveel te drinken, dan heb je dat probleem niet... of geen exen hebben, dat helpt ook....



24-08-2018 21:09:44 SamuiAxe

Oudgediende



Je bent toch best een zielig persoontje als je zo'n app nodig hebt.. Gewoon je inname beperken scheelt sowieso een hoop ellende..

