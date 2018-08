21-08-2018 23:25:23

@Beesie

Probeer je te zeggen dat je er geen humor in kan zien?-Dat er een droogkloot is die een agent die het heel druk heeft met mensen redden om eventjes een zakje aardappels te geven. Daar zie ik wel humor on.-Dat de agent vervolgens zoo omhoog gevallen is dat men hem niet eens een vraag mag stellen is een nog grotere grap.-Dat dit vervolgens het nieuws haalt is een nog grotere grap.-Dat er vervolgens mensen die er helemaal niets mee te maken hebben zo op hun tenen getrapt zijn door een vraag om aardappels dat ze zelfs fysiek geweld toewensen "Je zou ze toch een stomp op hun snuit geven!" is nog wel de grootste grap.Oh oh kijk wat een barbaar hij vraagt om aardappels, sla hem in elkaar.En ja wellicht wat ongepast, maar ongepast is goed, ongepast is leuk. Als niemand ongepast is is het maar zo saai.