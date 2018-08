Asian Games: trefzekere Chinese voetbalster scoort 9 keer in 29 minuten

Was het de spanning, was het een off-day of simpelweg een gebrek aan kwaliteit? Feit is dat de voetbalsters van Tadzjikistan nog geen bijster sterke indruk hebben achtergelaten op de Asian Games. De eerste twee duels werden beide met maar liefst 16-0 verloren.Van een incident was vorige week tegen Noord-Korea geen sprake, bleek maandagavond al snel tegen China. Bij rust was het pas 3-0 (2-0 na drie minuten), maar in de tweede helft volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op.Wang Shanshan was de vrouw van de avond. Zij scoorde maar liefst negen keer. En dat deed ze ook nog eens in het tijdsbestek van 29 minuten. Drie van haar goals vielen in de extra tijd. En haar laatste zeven doelpunten maakte ze in een tijdsbestek van 12 minuten.China en Noord-Korea zijn al zeker van de knock-out-fase, Tadzjikistan - dat een doelsaldo heeft van -32 - speelt het laatste duel tegen Hongkong, hoogstwaarschijnlijk om spek en bonen.