Britse bevalt in helikopter boven de kust van Cornwall

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze bijna een halve kilometer boven de aarde geboren zijn. Torran MacDonald is een van hen. Dankzij een vroeg ontwikkeld eigen willetje haalde hij nog voor hij een dag oud was het nieuws.



Zijn moeder Alicia was met haar man Sandy op een van de Scilly-eilanden voor de kust van Cornwall in zuidwest-Engeland. De hoogzwangere Alicia was daar gevraagd als ceremoniemeester op het huwelijk van vrienden.



Vroeger dan de bedoeling was kondigde baby Torran zijn komst aan: weeën. Op de eilanden was op zaterdagavond geen verloskundige aanwezig, dus vroeg de ambulance-dienst op het vasteland aan de kustwacht om hulp.



Direct werd een helikopter beschikbaar gesteld. Die pikte een verloskundige op, vloog naar het vliegveld van St. Mary's (een van de Scilly-eilanden), nam Alicia en Sandy McDonald aan boord en begon aan de terugvlucht naar het ziekenhuis in Truro op het Britse vasteland.



De spanning in de helikopter nam toe toen duidelijk werd dat baby Torran zich niet zou houden aan het vliegschema. Boven het stadje Penzance op de uiterste zuidwestpunt van Groot-Brittannië kwam hij ter wereld, zeven pond zwaar. Het jongere broertje van Fearne maakt het volgens zijn moeder prima.



Het is niet de eerste keer dat er een baby wordt geboren aan boord van een helikopter van de Britse kustwacht. In december 2012 gebeurde dat boven het Shetland-eiland Lunna Holm.



