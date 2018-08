Apocalyps rond 2040? MIT-computermodel voorspelt het einde van de beschaving

Een computermodel, ontwikkeld in 1973 door een team van MIT-onderzoekers (Massachusetts Institute of Technology), voorspelde het "einde van het beschaafde leven zoals we het kennen" in 2040, met een grote verandering in 2020 - slechts twee jaar na nu.

Een apocalyptisch computermodel, gemaakt door een van 's werelds grootste computers in 1973, heeft het einde van de beschaving in 2040 voorspeld.

De voorspelling kwam van een programma met de bijnaam World One, dat werd ontwikkeld door een team van MIT-onderzoekers en werd verwerkt door de grootste computer van Australiƫ.

Het werd oorspronkelijk bedacht door computerpionier Jay Forrester, nadat hij de taak kreeg van de Club van Rome om een model van wereldwijde duurzaamheid te ontwikkelen.

Het schokkende resultaat van de computerberekeningen liet echter zien dat door het niveau van vervuiling en overbevolking de wereld in 2040 zou instorten.

Dit toont aan dat de wereld het huidige bevolkingsniveau en de industriƫle groei niet langer dan twee decennia kan volhouden.

De Australische omroep ABC heeft zijn oorspronkelijke rapport uit de jaren 1970 opnieuw gepubliceerd, omdat er slechts twee jaar zijn voordat er volgens het computermodel een grote verandering wordt verwacht.

Het model baseerde zijn voorspellingen op trends zoals verontreinigingsniveaus, bevolkingsgroei, de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de kwaliteit van het leven op aarde.

De griezelige berekening is opmerkelijk nauwkeurig geweest in bepaalde voorspellingen, zoals een stagnerende kwaliteit van het leven en een afnemende hoeveelheid van de natuurlijke hulpbronnen.

Reacties

24-08-2018 12:52:46 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.266

OTindex: 30.707

Over een eeuw zal de gedecimeerde wereldbevolking er misschien iets luchtiger over denken. Ze hebben dan veel meer ruimte, de vervuiling zal dan misschien wel ongeveer gehalveerd zijn en men zal na 2040 de signalen van de aarde wél gaan oppikken, voor zolang als dat dan weer duurt tenminste.

24-08-2018 13:04:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.551

OTindex: 19.245

Quote:

MIT-computermodel voorspelt het einde van de beschaving Welke beschaving?



Voorspellen is moeilijk. Vooral als het de toekomst betreft ( Welke beschaving?Voorspellen is moeilijk. Vooral als het de toekomst betreft ( Niels Bohr

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: