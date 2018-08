13-jarige Lili komt uit de kast op Instagram: Dan weet iedereen het in een keer

Een zwart-witfoto van haarzelf op Instagram met een dikke roze stempel 'Gay' erop. Zo kwam de 13-jarige Lili Prins uit de kast, twee weken voor ze naar school zou gaan. "Ik dacht, dan is de storm gaan liggen als ik weer in de klas zit."In december vertelde de Rotterdamse Lili haar moeder dat ze op vrouwen valt. Vele gesprekken hebben ze de afgelopen maanden gehad, maar ze wilde het nog niet aan anderen vertellen. Totdat ze terug kwam van vakantie en vond dat de hele wereld het maar moest weten. Net voordat ze aan de derde klas van haar middelbare school begint.Ze wist precies hoe haar post op Instagram eruit moest zien zodat het iedereen zou opvallen en niemand zomaar voorbij zou scrollen. "Toen ik hem online zette, zat ik met mijn moeder, stiefvader en vader aan de tafel. Ik was heel zenuwachtig", vertelt ze.Meteen stroomden de reacties binnen. Tot haar grote opluchting zat er geen enkel negatief commentaar bij. "Iedereen was zo lief. Docenten vonden het knap, vriendinnen zeiden dat ik een voorbeeld voor ze ben, mijn oma zei dat ze superveel van me houdt. Ik hoop dat het allemaal zo blijft."Voor Lili voelt het als een bevrijding. "Ik hoef het niet meer met vriendinnen te hebben over die ene leuke jongen. Ik kan nu gewoon roepen dat ik lesbisch ben. Of ik echt een voorbeeld ben? Dat weet ik niet, het is vooral erg handig dat iedereen het in één keer weet."Haar moeder Anne is intussen meer dan trots op de daad van haar dochter. "Toen ze me vertelde dat ze op vrouwen valt, was ik heel blij dat ze het met mij wilde delen. Het is veel om dat op jonge leeftijd alleen te dragen. Ik hield mijn hart vast toen ze het op Instagram aan iedereen wilde vertellen. Maar ik vind het ongelooflijk stoer wat ze heeft gedaan."