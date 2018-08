Kinderen, 12 en 15 jaar, schieten aanvaller moeder dood

Steven Kelley (46) werd met twee kogels in de borst dood aangetroffen door de politie. Hij werd neergeschoten door zijn 15-jarige stiefdochter. Een jongere broer van 12 jaar had het wapen aan haar gegeven, terwijl de man de moeder van de kinderen in een wurggreep hield.



Hij had kort daarvoor gedreigd zijn vriendin de keel over te snijden, en haar drie kinderen te vermoorden. Terwijl hij de vrouw wurgde, zocht haar 12-jarige zoon een pistool. Zijn 15-jarige zus haalde de trekker over. Een 16-jarig kind van de vrouw raakte tijdens de vecht- en schietpartij lichtgewond omdat ze geraakt werd door een kogel.



Of de man bij het gezin inwoonde, is niet duidelijk. Het was niet de eerste keer dat hij gewelddadig was. Enkele dagen voor de dodelijke schietpartij had hij de vrouw al aangevallen, en met een van zijn vuurwapens in het rond geschoten. Ook toen bedreigde hij het hele gezin. Het 15-jarige meisje dat de trekker overhaalde, zal niet aangeklaagd worden, omdat de politie het geweld 'gerechtvaardigd' vindt.

Reacties

24-08-2018 09:46:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.756

OTindex: 3.665

O, bepaalt de politie dat daar?

Ik dacht dat ze daar een rechterlijke macht voor hadden. Dom van me.

24-08-2018 09:52:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.130

OTindex: 66.015

@venzje : er staat nergens wat 'daar' is.. maar hoogst waarschijnlijk het Wilde Westen

24-08-2018 09:54:51 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.730

OTindex: 2.976

Nou dat gaat daar dan makkelijk er worden geen gemeenschapsgelden verspild.

24-08-2018 10:05:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.756

OTindex: 3.665

@allone : In Forest City, North Carolina. In Forest City, North Carolina.

24-08-2018 10:32:02 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.623

OTindex: 836

@venzje : Het incident was door de politie geboekt als zijnde een 'justified shooting'. In zo'n geval is er voor de District Attorney geen zaak om te vervolgen. Nu kan de D.A. natuurlijk alsnog een rechtszaak aanspannen, maar dat zou bijzonder dom zijn, gezien de officiële bevindingen van de politie.

24-08-2018 11:40:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.551

OTindex: 19.245



Maar ja, als elke vuurwapensituatie daar via justitie behandeld zou worden, dan konden ze de boel daar wel aardig uitbreiden, dunkt me @SamuiAxe : Dan gaat het daar een stukkie makkelijker dan in Nederland.Maar ja, als elke vuurwapensituatie daar via justitie behandeld zou worden, dan konden ze de boel daar wel aardig uitbreiden, dunkt me

24-08-2018 11:47:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.756

OTindex: 3.665





: Da's waar. Ander land, andere schietgewoonten.



Laatste edit 24-08-2018 11:48 @SamuiAxe : Ander land, andere zeden. Hier zou zoiets hooguit in het proces-verbaal staan, waar de officier van justitie vervolgens mee aan de slag gaat. @Emmo : Da's waar. Ander land, andere schietgewoonten.

24-08-2018 11:58:05 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.623

OTindex: 836

@venzje :



Het is weliswaar ietsje anders, maar niet zo heel veel anders @Emmo : Niet zo heel anders beste vrienden. Venzje, zo je je wellicht nog uit jouw tijd bij de Hermandad kunt herinneren zijn er meestal een paar agenten, (veelal de meest geroutineerde), die beëdigd zijn als Hulpofficier van Justitie. Zij worden ingeschakeld als er een misdrijf begaan is en zij bepalen meestentijds of het aan de OvJ voorgelegd moet worden.Het is weliswaar ietsje anders, maar niet zo heel veel anders

24-08-2018 13:02:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.756

OTindex: 3.665

altijd naar de OvJ. In tweevoud. @SamuiAxe : Da's waar. Maar zaken waarbij kinderen betrokken waren, gingennaar de OvJ. In tweevoud.

24-08-2018 13:06:42 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.623

OTindex: 836

@venzje : En nam die dan meestal het advies van de hulp-OvJ over? Of was er in die gevallen geen sprake van advies en moest de OvJ zelf beslissen wat te doen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: