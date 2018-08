Alweer een zeearend die trouwringen verliest: Iedereen dacht dat het een grap was

De kans dat trouwringen binnen één week, op dezelfde manier kwijt raken, is wel erg klein. Dat moeten Veronique (31) en Eric Muijtjens (33) ook hebben gedacht. Ondanks het nieuws dat een zeearend trouwringen was verloren, kozen zij voor dezelfde romantische aanvliegroute. Toch ging het ook bij hen mis.Afgelopen zaterdag stapten Veronique en Eric Muijtjens uit het Limburgse Eijsden in het huwelijksbootje. En zoals je dat tegenwoordig doet, liet het kersverse paar de ringen door een Amerikaanse zeearend brengen. "Hij hoefde maar 25 meter af te leggen, dus wat kon er fout gaan?", zegt Eric tegen Editie NL.De twee twijfelden van tevoren nog wel aan het plan, met name door de pech die Tom en Maaike vorige week hadden. "We kregen filmpjes doorgestuurd van vrienden en hebben nog even getwijfeld of we nepringen zouden gebruiken", zegt Eric. "Maar de kans dat het twee keer in een week zou gebeuren, dat vonden we onwaarschijnlijk."Ondanks de korte route die de vogel af hoefde te leggen, slaagde hij er toch in om de ringen te verliezen. "Bij het wegvliegen bleef hij met een haakje aan de handschoen van de verzorger hangen. Hierdoor vielen de ringen naar beneden." Toen de vogel bij het bruidspaar aankwam keek Eric onder de arend, waar hij geen ringen zag zitten. "De verzorger keek druk naar de grond en ik wist dat het foute boel was."Bij vrienden en familie staan Veronique en Eric bekend als mensen die wel van een geintje houden. "Ze riepen meteen dat ze het niet geloofden en dat we moesten stoppen met de flauwekul. Tot dat meer mensen begonnen te zoeken en er lichte paniek uitbrak."