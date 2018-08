Lazio-fans willen vrouwen weren van hun tribune

Een groep hardcore-fans van de Italiaanse voetbalclub Lazio Roma wil geen vrouwen meer toelaten op 'hun' tribune. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen werd een flyer verspreid.Het gaat om de Curva Nord, een sectie van de tribune waar de ultra's van Lazio zitten. In de flyer noemen ze de zitplaatsen hun 'heilige plaats'. Vrouwen zouden niet op de eerste tien rijen van de sectie mogen zitten, meldt de BBC.De tekst is ondertekend door Direttivo Diabolik Pluto, een leider van een van de ultragroepen. Hij vergelijkt de tribune met loopgraven, waarin vrouwen niet welkom zijn. "Wie het stadion ziet als een alternatief voor een zorgeloos en romantisch dagje in Villa Borghese (een park), moet ergens anders gaan zitten."Lazio heeft al langer problemen met de groep supporters. Zij staan bekend om geweld en antisemitisme. In oktober maakten ze stickers waarop Anne Frank een shirt van Lazio aanhad. De fanatieke aanhang van Lazio schreeuwde tijdens die wedstrijd antisemitische slogans.