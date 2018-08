Voorvechtster #metoo-beweging zelf beschuldigd van seksueel misbruik

De Italiaanse actrice en regiseusse Asia Argento is beschuldigd van seksueel misbruik. Zij was een van de eersten die fimproducent Harvey Weinstein betichtte van seksueel ontoelaatbaar gedrag.De New York Times zegt papierwerk te hebben waaruit blijkt dat Argento een jonge acteur veel geld zou hebben betaald om de zaak te schikken.Het gaat om de 22-jarige Jimmy Bennett, een Amerikaanse acteur en muzikant. Volgens de NYT heeft hij verklaard dat Argento hem seksueel heeft aangevallen in een hotel in Californië. Het incident zou in 2013 zijn gebeurd. Bennett was op dat moment 17 jaar, Argento 37. Seks met minderjarigen is strafbaar in de Amerikaanse staat.De documenten, die door een anonieme partij naar The New York Times zijn gestuurd, bevatten een selfie uit mei 2013. Daarop zouden Argento en Bennett samen liggend in bed te zien zijn.Argento wordt gezien als een van de leidende figuren in de #metoo-beweging. Vorig jaar gaf ze op het filmfestival van Cannes een speech waarin ze vertelde over haar aanvaringen met Harvey Weinstein. Ze noemde het festival zijn 'jachtvelden'.Argento zou volgens de krant Bennett 380.000 dollar (330.000 euro) hebben betaald. Ze heeft niet gereageerd op meerdere verzoeken van de NYT om een reactie te geven.Opvallend is dat Bennett als kindacteur samen speelde in een film met Argento. In de film 'The Heart is Deceitful Above All Things' speelde hij op 7-jarige leeftijd de zoon van Argento's personage, een drugsverslaafde prostituee.In de jaren na de film hebben de twee acteurs via social media contact gehouden. Ze bleven elkaar altijd 'moeder' en 'zoon' noemen.