Einzelgängers zijn intelligenter

Als je het best gedijt bij een kleine vriendenkring en liever niet al te vaak contact hebt, is dat een teken van een hoge intelligentie. Dat blijkt uit een onderzoek dat verscheen in het British Journal of Psychology.



Zijn jouw vrienden op één hand te tellen? En vind je het wel fijn als het weken duurt voordat je weer een caffé latte-afspraak hebt of er iemand aan de telefoon hangt?



Dan kan het zomaar zijn dat jij intelligenter bent dan de meeste mensen.



Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van onder meer de London School of Economics, dat gebaseerd is op een enquête onder meer dan 15.000 mensen in de leeftijd van 18 tot 28 jaar.



Hoog IQ = minder sociale behoeften

De hoofdconclusie van het onderzoek luidt dat mensen die in dichtbevolkte gebieden wonen over het algemeen minder tevreden zijn met hun leven, maar dat hun geluk wel toeneemt naarmate ze meer sociaal contact met goede vrienden hebben.



Maar volgens de onderzoekers is er één belangrijke uitzondering. Voor mensen met een hoog IQ lijkt het juist precies omgekeerd.



Zij hebben over het algemeen minder last van een hoge bevolkingsdichtheid, en tegelijkertijd hebben ze lang niet zo veel behoefte aan sociale contacten met goede vrienden.



Mensen met een hoog IQ zijn gemiddeld juist ontevredener met hun leven als ze vaak sociale contacten opzoeken.



Om de achterliggende reden te begrijpen moeten we volgens de onderzoekers terug naar de tijd waarin onze voorouders zich voortbewogen op de Afrikaanse savanne.



Hier was de bevolking dun gezaaid, waardoor contact met bondgenoten van levensbelang was.



De onderzoekers stellen dat intelligente mensen makkelijker breken met hun voorgeschiedenis en zich beter aanpassen aan een moderne wereld, waarin we vechten om de vierkante meters en het contact met bondgenoten niet meer zo hard nodig hebben.



Reacties

20-08-2018 23:25:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.378

OTindex: 19.201

Open deurtje

20-08-2018 23:42:35 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.162

OTindex: 7.456



Quote:

waarin we vechten om de vierkante meters en het contact met bondgenoten niet meer zo hard nodig hebben.

*kijkt om zich heen. Concludeert dat die 100 vierkante meter zonder/met zo weinig mogelijk bondgenoten wel het vechten waard is.* @Emmo : Waar? *Kijkt om zich heen. Ziet echt geen open deur.**kijkt om zich heen. Concludeert dat die 100 vierkante meter zonder/met zo weinig mogelijk bondgenoten wel het vechten waard is.*

20-08-2018 23:57:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.378

OTindex: 19.201

@GroteMop1983 : Als je die open deur doorgaat zie je een veldje groter dan 10x10, slimpie

21-08-2018 00:29:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.162

OTindex: 7.456

@Emmo : Die deur heb ik wel vaker opengemaakt, hoor. Die deur heb ik wel vaker opengemaakt, hoor.

21-08-2018 04:09:48 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 4.569

OTindex: 830





Ik kan even gemakkelijk stellen dat jongeren die tussen de 18 en 28 zijn en graag alleen zijn en zo min mogelijk contact met anderen willen hebben autistisch zijn..



Sjongejongejonge zeg



.



Laatste edit 21-08-2018 04:12 Zoals vele onderzoeken is ook dit er een van de koude grond. De doelgroep waren jongeren tussen 18 en 28 jaar! Die hebben sowieso hele andere sociale wensen dan mensen tussen de 40 en 60, om maar wat te noemen.. Ik herhaal, flauwekulonderzoek!Ik kan even gemakkelijk stellen dat jongeren die tussen de 18 en 28 zijn en graag alleen zijn en zo min mogelijk contact met anderen willen hebben autistisch zijn..Sjongejongejonge zeg

21-08-2018 07:02:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.101

OTindex: 65.979

@SamuiAxe : en heeft de leeftijd te maken met het feit dat je een einzelgänger bent? verandert dat na je 28ste, en verander je dan inene in een socializer?

