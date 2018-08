Stad Cleveland krijgt gratis bier als NFL-team eindelijk wint

Het biermerk Bud Light heeft in de Amerikaanse stad Cleveland een tiental koelkasten vol bier gezet die automatisch openen als het NFL-team Cleveland Browns weer wint. Dat is wel al meer dan anderhalf jaar geleden. De actie is onderdeel van de belofte van het bedrijf om heel de stad gratis bier te geven als de Browns nog eens zegevieren.



Verschillende straten in de Amerikaanse stad Cleveland hebben een opmerkelijke toevoeging gekregen. Bud Light heeft er een koelkast neergezet, tot de nok gevuld met bier. De kasten zijn nu nog op slot, maar kunnen vanop afstand geopend worden. Dat zal enkel gebeuren als het bedrijf een belofte moet inlossen en die is: gratis bier voor iedereen als de Cleveland Browns een competitiewedstrijd winnen.



De Browns zijn het lokale american footballteam en hebben er een beschamend slechte reeks opzitten. Vorig seizoen sloten ze af met 0-16. Dat zijn 0 overwinningen en 16 nederlagen. Genoeg reden om de inwoners een hart onder de riem te steken, dacht Bud Light.

Aan de statistiek te zien is dit een gokje dat ze wel kunnen nemen. Goedkope publiciteitesstunt

Gratis Bud Light? Een goede reden om die club te laten verliezen.

