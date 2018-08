Agenten taseren demente vrouw (87) die paardenbloemen plukte

Toen Martha Al-Bishara vorige week van huis ging om paardenbloemen te gaan zoeken, had ze niet kunnen vermoeden dat zij getaserd zou worden en dat haar dag zou eindigen in een politiecel.De 87-jarige Syrische, die 20 jaar geleden de Amerikaanse nationaliteit kreeg, werd in Chatsworth, in de Amerikaanse staat Georgia, op een gedeeltelijk afgesloten terrein van de Boys and Girls Club gespot terwijl ze paardenbloemen aan het verzamelen was. Iemand van de club belde daarop de politie.Drie agenten lieten de vrouw met getrokken pistolen weten dat ze niet op het terrein mocht komen en dat ze het mes waarmee ze de bloemen aan het afsnijden was, moest laten vallen. Toen zij dat na herhaaldelijke oproepen niet deed, besloot een agent haar neer te schieten met een stroomstootwapen. De vrouw viel gillend van de pijn neer. Daarop werd zij met handboeien om afgevoerd.De vrouw bleek niet op de politiebevelen te hebben gereageerd omdat zij de Engelse taal nauwelijks machtig is. Bovendien is zij dementerend. Op het optreden van de politie kwam daarom veel kritiek. Vooral het feit dat drie agenten er niet in slaagden een oude vrouw te overmeesteren zonder gebruik te maken van een taser, kan op veel woedende reacties rekenen.De politiecommissaris verdedigde het optreden van zijn mannen. Hoe je het draait of keert, zei hij, de vrouw was gewapend met een mes. "Ik weet wel dat iedereen nu zal zeggen: 'Een 87-jarige vrouw? Hoe groot kan het gevaar daarvan zijn?' Maar ze had een mes... Ook een 87-jarige vrouw met een mes kan een agent verwonden."Volgens Martha's familie heeft de politie de situatie onnodig laten escaleren. Zij werd 2,5 uur vastgehouden in een politiecel, en moest daarna naar het ziekenhuis worden gebracht om haar gezondheid te laten checken. Volgens een kleindochter van Martha is haar oma fysiek weer in orde, maar is ze geestelijk helemaal in de war. "Zij slaapt nauwelijks en is gestrest."