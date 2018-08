Antitoerisme-activisten in Barcelona verspreiden bizarre posters

Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks Barcelona. Veel te veel, vinden sommige inwoners van de Spaanse stad. Protesten zijn dan ook aan de orde van de dag, maar met hun laatste actie zijn de anti-toerisme activisten misschien wel iets te ver gegaan.Sinds kort hangen er namelijk posters door de stad met de tekst 'Lieve toerist, wist je dat balkonspringen gentrificatie () voorkomt, de kwaliteit van leven van de buren verbetert, het risico op hartziekten vermindert en echt ontzettend leuk is?'. Op de poster is een poppetje te zien dat over de rand van een balkon stapt.Het twitteraccount bij de hashtag #balconingisfun is verwijderd. Op social media reageren mensen geschokt en geƫrgerd op de posters.Jaarlijks raken er meerdere toeristengewond of komen om het leven door balkon springen: het van balkon naar balkon klimmen of, als je bijvoorbeeld in een hotel verblijft, van je balkon in het buitenzwembad springen. Hotels en resorts zijn niet happig op deze domme acties; er staan dan ook flinke boetes op.Het is overigens niet de eerste keer dat het woord balkonspringen wordt ingezet in het straatbeeld.Barcelona is niet de enige stad die enerzijds profiteert van het toerisme en anderzijds de nadelige gevolgen ondervindt. In Amsterdam wordt verhuur via Airbnb, dat met name door toeristen wordt gebruikt, steeds verder aan banden gelegd. En in Venetiƫ wordt ook geregeld actie gevoerd tegen de massale instroom van toeristen.