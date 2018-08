Hotelpiraten 'Henk en Jolanda' melden zich bij de politie

De hotelpiraten 'Henk en Jolanda', die tientallen horecaondernemers gedupeerd hebben, zijn aangehouden. Het duo heeft zich gemeld bij de politie in Assen.



De twee slapen, eten en drinken al geruime tijd in heel Nederland zonder te betalen. Eerder dit jaar dupeerden ze ondernemers in Scheemda en Oude Pekela.



'Henk en Jolanda' verbleven rond de paasdagen een week in hostel en herberg De Esborg in Scheemda. 'Het waren hele aardige mensen', vertelt eigenaar Henk Lameijer. 'Ze vertelden dat ze hier voor de rust en de ruimte kwamen. Ze hielden namelijk van wandelen en dat kan hier natuurlijk volop.'



Deuk in vertrouwen

Als kleine horecaondernemer moet Lameijer het hebben van gastvrijheid en vertrouwen in zijn gasten. En met name dat vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen.



'En dan vind ik het voor mezelf en het bedrijf nog niet eens zo erg. Maar ze hebben hier in de omgeving ook geld afgetroggeld van een echtpaar dat al diep in de tachtig is, en van een pensioentje moet rondkomen. Dat vind ik veel erger', aldus Lameijer.



Onbetaalde rekening

'Henk en Jolanda' zadelden de horecaondernemer uit Scheemda op met een onbetaalde rekening van ruim zevenhonderd euro. Een Bed en Breakfast in Oude Pekela werd voor iets meer dan honderd euro gedupeerd.



Om vertrouwen te winnen liet het echtpaar een sporttas met inhoud achter. 'Dat was achteraf natuurlijk een truc', vertelt eigenaar Willem Molema. 'Wat er in de tas zat? Een setje ondergoed, toiletartikelen, een paar lege wijnflessen en een dildo.'



Aangifte

De eigenaar van Bed en Breakfast De Wiekeborg deed geen aangifte. Dat deed Henk Lameijer van De Esborg wel.



Deze week plaatste een opgelicht bedrijf uit Tubbergen een foto van het stel op Facebook. Naar aanleiding daarvan besloten de twee om zich vrijwillig te melden bij de politie. Ze zijn aangehouden en zitten nu vast. De politie doet verder onderzoek.

Reacties

23-08-2018 09:41:59 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.738

OTindex: 3.661

En Henk en Jolanda hebben aangifte gedaan tegen de hoteleigenaar uit Tubbergen, omdat hij hun foto herkenbaar op het internet heeft gezet.



Volgens een vriend van het stel zouden ze al psychologisch behandeld zijn voor hun oplichtingsstoornis (zou die in DSM V staan?) en is men nu bang dat ze misschien wel TBS krijgen.

Goh.

23-08-2018 09:47:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.117

OTindex: 66.005

het leven is niet eerlijk, arme mensen [/sarcasme] @venzje : gohhet leven is niet eerlijk, arme mensen [/sarcasme]

23-08-2018 12:26:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.120

OTindex: 64.522

Quote:

Wat er in de tas zat? Een setje ondergoed, toiletartikelen, een paar lege wijnflessen en een dildo. '





Wat je noemt, een kutstreek! Wat je noemt, een kutstreek!

23-08-2018 12:50:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.738

OTindex: 3.661



'Henk', die eigenlijk Jan heet, heeft eerder tbs met voorwaarden gehad en werd door een psycholoog omschreven als een man met gebrekkige geestelijke ontwikkeling en een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Jolanda is volgens deskundigen labiel en beneden gemiddeld intelligent. Jan zou een grote invloed op haar hebben en haar telkens meenemen op strooptocht.



Die tbs lijkt me op zich zo gek nog niet, maar of het helpt? @Beesie : Volgens die vriend zou het een 'drang' zijn. Maar elders lees ik genuanceerdere verhalen.'Henk', die eigenlijk Jan heet, heeft eerder tbs met voorwaarden gehad en werd door een psycholoog omschreven als een man met gebrekkige geestelijke ontwikkeling en een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Jolanda is volgens deskundigen labiel en beneden gemiddeld intelligent. Jan zou een grote invloed op haar hebben en haar telkens meenemen op strooptocht.Die tbs lijkt me op zich zo gek nog niet, maar of het helpt?

23-08-2018 13:33:43 Beesie

Senior lid

WMRindex: 436

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

@venzje : Gebrekkige geestelijke ontwikkeling, labiel en beneden gemiddeld intelligent...Maar wel maandenlang alles en iedereen opgelicht door heel Nederland. Ik vind het één niet bij het ander passen of ligt dat aan mij?

23-08-2018 13:38:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.492

OTindex: 19.231

@Beesie : Misschien zou het verstandig zijn de onderzoekende psychologen eens aan een onderzoek te onderwerpen...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: