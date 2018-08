Zoveelste ongeluk bij viaduct Aalsmeer: weer vrachtwagen vastgelopen





Het voertuig is flink beschadigd. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog.



Op die plek gaat het vaker mis. Eind juli reed een camper zich klem onder het viaduct. In november vorig jaar reed een vrachtwagen zich vast onder het viaduct.

Reacties

23-08-2018 08:36:29 venzje

Zelfs op Streetview kun je zien dat het daar vaker gebeurt.

23-08-2018 08:38:41 Emmo

Misschien dat het tijd wordt er een waarschuwingsbalk voor te hangen...

23-08-2018 08:43:09 venzje

@Emmo : Lijkt me een goed plan. 2,50 m is tenslotte zelfs voor sommige bestelbussen al aan de lage kant.

23-08-2018 08:43:24 Umpie

Ik dacht dat alle viaducten die toegankelijk zijn voor auto's altijd een waarschuwingsbord moeten hebben als ze lager dan 4,5meter zijn.



23-08-2018 08:44:54 venzje

@Umpie: Waarschuwingsborden staan er ook. Maar veel mensen letten nu eenmaal niet goed op verkeersborden. Bij zo'n balk, eventueel met kettinkjes eraan, hoor je nog op tijd dat je te hoog bent.



Edit: Ik heb het nog even nagezocht. Hoogtebalken met kettingen zijn er al (de Streetviewopname is inmiddels al vier jaar oud) en er staan zelfs knipperlichtborden op een gele fluorescerende achtergrond. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de onderdoorgang 60 cm te verdiepen, omdat met name bestelbussen zich vastrijden. Voor vrachtwagens biedt dat nog geen soelaas. Daarvoor zouden ze de straat vermoedelijk helemaal moeten afsluiten.



23-08-2018 12:46:24 Pollito

"Het voertuig is flink beschadigd. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog."



Goh?



Dus men weet nog niet zeker of de vrachtwagen te hoog was?

Gaan ze nu het een en ander na meten? Wat als er blijkt dat het viaduct te laag is of het wegdek te hoog?

23-08-2018 12:52:40 venzje

@Pollito :

Of de banden te dik? Of de banden te dik?

23-08-2018 12:59:50 Mamsie

Tja, gissen is vergissen he!

23-08-2018 14:00:48 omabep

@Pollito :

"Het voertuig is flink beschadigd. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog."



Goh?



Dus men weet nog niet zeker of de vrachtwagen te hoog was?

Gaan ze nu het een en ander na meten? Wat als er blijkt dat het viaduct te laag is of het wegdek te hoog? Quote"Het voertuig is flink beschadigd. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog."Goh?Dus men weet nog niet zeker of de vrachtwagen te hoog was?Gaan ze nu het een en ander na meten? Wat als er blijkt dat het viaduct te laag is of het wegdek te hoog? Precies wat ik al dacht alleen beschrijf jij het beter



Het zal best wel een vergaand onderzoek worden van enkele tienduizenden euro's Tja en de uitkomst is???? Tada, het dak is beschadigd. Precies wat ik al dacht alleen beschrijf jij het beterHet zal best wel een vergaand onderzoek worden van enkele tienduizenden euro'sTja en de uitkomst is???? Tada, het dak is beschadigd.

