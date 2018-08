'Boze ontslagen medewerker' spuit met pepperspray in winkelcentrum Julianadorp

JULIANADORP - Een 17-jarige jongen heeft dinsdag rond het middaguur in het winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp met pepperspray gespoten. Meerdere bezoekers kregen hierdoor last van hun luchtwegen en een kind moest zelfs overgeven.



Volgens verschillende winkeliers was de dader een ontslagen medewerker van supermarktketen Vomar, die al langere tijd voor problemen zou zorgen. Zo zou hij eerder haatteksten hebben aangebracht op reclameborden van de supermarkt.



De jongen is inmiddels opgespoord en donderdagavond opgepakt. De politie kan niet bevestigen dat het gaat om een oud-medewerker van de supermarkt. De Vomar in Julianadorp is ook niet bereikbaar voor commentaar.



Marco Dijkema van de verswinkel in het overdekte winkelcentrum was dinsdagmiddag aan het werk, toen hij zag dat bezoekers ergens last van hadden. "Ik zag meerdere mensen hoesten en kuchen", vertelt hij aan NH Nieuws. Volgens de ondernemer was het op dat moment niet erg druk. "Het was midden op de dag, rond lunchtijd."



Uiteindelijk heeft niemand blijvend letsel opgelopen door de actie, zo meldt de politie. De brandweer heeft diezelfde middag nog onderzoek gedaan naar giftige stoffen, maar er werd verder niets gemeten. De bus met pepperspray is door agenten in beslag genomen.



Het pepperspray-incident in het winkelcentrum staat niet op zichzelf. De ondernemers klagen al langere tijd over overlast van hangjongeren. Naar aanleiding van de gebeurtenis van dinsdagmiddag zijn de winkeliers met spoed bijeen gekomen om maatregelen te nemen.



Zo gaan de ondernemers samenwerken met de politie om een gebiedsverbod in te stellen voor raddraaiers, zo laat de voorzitter van de ondernemersvereniging aan NH Nieuws weten. Ook komt er een burendag voor de buurt.



"We hebben goed contact met de wijkagent", benadrukt Dijkema. "Het probleem wordt opgelost. We zijn hier niet van praten, maar van doen."

22-08-2018 18:28:43 stora









En wat gaat er nu met dat joch gebeuren?

Krijgt hij een taakstrafje waarbij als hij niet komt opdagen er ook geen gevolgen aan vast zit.

En ik ben benieuwd wat zijn ouders ervan zeggen? Want die weten misschien niet eens dat hun zoon aan het ontsporen is.

22-08-2018 19:11:36 Beesie









@stora : Ik neem aan dat de ouders wel op de hoogte zijn inmiddels.

