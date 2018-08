Bezorgdheid om vliegtuig met open luik boven Amsterdam: Hopen dat er niks uitvalt!

Verschillende Amsterdammers reageren geschrokken op een laagvliegend vliegtuig waarbij een luik open lijkt te staan.Volgens getuigen die een foto naar het AT5-Whatsappnummer sturen vloog het toestel met lage snelheid over het centrum van de stad richting Schiphol. Op foto's is inderdaad te zien dat er iets uitsteekt. 'Volgens mij vloog er net een vliegtuig over centrum Amsterdam waar iets niet goed mee was. [Er] stak iets uit, mogelijk een luik open', stuurt een bezorgde Amsterdammer.Ook op Twitter blijft het vliegtuig niet onopgemerkt: 'Vliegt er nou een vliegtuig laag over de binnenstad naar Schiphol met de laaddeuren open? Hopen dat er niks uitvalt!', tweet een verbaasde Tom Dijkstra.Wat er exact aan de hand is met het toestel kon een woordvoerder van Schiphol zaterdag nog niet direct zeggen.