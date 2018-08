Kool, spruitjes en broccoli beschermen tegen kanker

Wetenschappers hebben er goede hoop in dat groenten zoals kool, spruitjes en broccoli kunnen helpen tegen darmkanker. Dat leiden ze af uit een veelbelovend onderzoek op muizen.



Het eten van boerenkool, spruitjes en broccoli kan darmkanker bij muizen tegengaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense Francis Crick Institute. De groenten bevatten een stof die onstekingen aan de darmen kan tegengaan. Daardoor verlaagt de kans op darmkanker aanzienlijk.



De onderzoekers gaven muizen een dieet op basis van I3C, een stof die onder meer in kool zit. Onder de knaagdieren zaten ook exemplaren die aanleg hadden om darmkanker te ontwikkelen. Toch werd geen van de dieren ziek. Bij enkele muizen die al kanker hadden, stopten de tumoren zelfs met groeien.



Verdere studies moeten uitwijzen of de effecten op mensen even groot zijn. De wetenschappers raden iedereen aan om meer kool op het menu te zetten. Ook minder vlees eten is goed om de kans op darmkanker te verlagen.

Reacties

22-08-2018 09:04:37 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.013

OTindex: 29.239

Quote:

De groenten bevatten een stof die onstekingen aan de darmen kan tegengaan. Daardoor verlaagt de kans op darmkanker aanzienlijk.

of slaat de kanker op de vlucht vanwege de geur of slaat de kanker op de vlucht vanwege de geur

22-08-2018 09:09:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.114

OTindex: 64.515

@botte_bijl: zwavel dus.

22-08-2018 09:38:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.718

OTindex: 3.655

Quote:

De wetenschappers raden iedereen aan om meer kool op het menu te zetten. Méér? Daar zal mijn dokter het niet mee eens zijn. Mijn darmen reageren héél anders op de genoemde groenten. Méér? Daar zal mijn dokter het niet mee eens zijn. Mijn darmen reageren héél anders op de genoemde groenten.

22-08-2018 09:56:33 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.594

OTindex: 836

Ik ben dol op bloemkool, broccoli en spruiten. Ik eet het zo vaak als ik mij veroorloven kan omdat het hier geïmporteerde, dus dure, groenten zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: