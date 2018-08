21-08-2018 19:02:37

Hier is de ontslagbrief, exclusief als eerste gepubliceerd op WMR:Ondergetekende, De Paus, Heilige Vader, kerkvorst van de Heilige Rooms-katholieke kerk, bisschop van Rome en vervanger van Christus op Aarde, ontslaat hierbij Sinéad O'Connor als lid van de Rooms-katholieke kerk om reden dat zij door de duivelis bezeten, zo gek is als een deur en er niet uitziet met haar rare kale kop. Zij mag de Rooms-katholieke kerkgebouwen niet meer betreden, nou ja, als ze een boel geld in het kerkenzakje wil stoppen, dan mag ze heel even kort naar binnen, maar verder echt niet. Dat is mijn uitspraak en daar zal ze het mee moeten doen.Getekend te Vaticaanstad, 21 augustus 2018. ondertekening: De Paus