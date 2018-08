Gaan we straks betalen voor onze wasbeurt?

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

Normaal gesproken koop je als consument een wasmachine en daarmee is de zaak grotendeels af. Maar je zou ook een alternatief model kunnen gebruiken, waarbij je een wasmachine huurt van een bedrijf en je vervolgens per wasbeurt betaalt. ‘Van een dergelijk pay-per-use businessmodel, in dit geval voor wasmachines, verwachten we een positieve uitkomst voor het milieu’, zegt prof. Nancy Bocken, eerste auteur en onderzoeker bij Lund University en de Delftse faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). ‘Consumenten worden door deze opzet immers meer bewust van hun consumptiepatroon en worden bovendien financieel gestimuleerd om zuinig te zijn. De leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.’



Of deze aannames ook daadwerkelijk op gaan, hebben de onderzoekers nu in de praktijk getest. ‘Er zijn nog maar weinig studies gedaan naar de milieu-impact van pay-per-use businessmodellen waarbij direct naar de impact in de praktijk wordt gekeken’, zegt coauteur en onderzoeker bij IO prof. Ruth Mugge. ‘We hebben dat wel gedaan, onder meer via een diepgaande case study in samenwerking met het bedrijf HOMIE, dat betalen per wasbeurt aanbiedt.’



HOMIE is een spin-off bedrijf van de TU Delft, mede opgericht door Bocken*: ‘We hebben direct gemeten hoe pay-per-usebijdraagt aan duurzamer (zuiniger) consumptiegedrag. We volgden daarvoor langdurig groepen gebruikers. Het bleek dat het aantal wasbeurten per maand significant daalde en ook de temperatuur waar gemiddeld op werd gewassen (wat uiteraard energiezuiniger is).’



‘Het blijkt dus dat pay-per-use daadwerkelijk de potentie heeft om duurzamer gebruik van producten te stimuleren’, concludeert Bocken. ‘Wanneer klanten moesten gaan betalen, na de eerste gratis maand, daalde het totaal aantal wasbeurten en de gemiddelde wastemperatuur. De reductie in wastemperatuur werd vooral behaald door klanten die voorheen gewend waren om op hogere temperaturen te wassen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de beste manier is om pay-per-use in te zetten in de praktijk.’

Reacties

21-08-2018 15:25:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.514

OTindex: 10.688

S Deze meneer bezuinigt flink op het aantal wasbeurten.



En dan vragen ze altijd aan mij, Hee, Paus, kun jij niet even langskomen voor een gratis voetwassing? En dan vragen ze altijd aan mij, Hee, Paus, kun jij niet even langskomen voor een gratis voetwassing?

21-08-2018 15:48:12 Beesie

Senior lid

WMRindex: 385

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Werkt dus eigenlijk hetzelfde als een wasserette...Mij lijkt het niks. Als ik vandaag in mijn kop krijg dat mijn gordijnen gewassen dienen te worden, dan wil ik dat ook meteen kunnen doen. Niet eerst in mijn portemonnee moeten kijken van: heb ik wel genoeg geld daarvoor.

21-08-2018 16:07:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.312

OTindex: 15.775

@Beesie : het moet niet zo'n groot bedrag zij dat het mensen echt belet een noodzakelijke was te doen; maar dat het mensen even laat nadenken of ze niet even kunnen wachten tot de trommel echt vol is.

21-08-2018 16:50:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.413

OTindex: 19.209





Jaren geleden had ik eens Nederlandse matrozen, jonge jongens, net onder moeders vleugels vandaan.

Niet bijster geïnteresseerd in de wasserij dus dat mocht ik ze leren. Één van die dingen was: altijd een volle machine draaien, voornamelijk om water te sparen.

Tijdje later werd ik erbij geroepen: de was wordt niet schoon. Uiteindelijk vond ik uit dat ze de machine zo vol propten dat er geen water meer bij kon.



Punt twee van het pay-per-use: De overhead zal groter worden, met andere woorden het totaalbedrag zal uiteindelijk hoger uitvallen. Dat, plus het gemak waar



Pay-per-use is kort voor de oorlog al eens uitgeprobeerd. Ook mijn moeder heeft dat in de vijftiger jaren nog meegemaakt. Ze was dolblij dat ze later een eigen machine had. Hoe staat het met de hygiëne? Zullen mensen niet zodanig gaan bezuinigen dat dit eronder lijdt?Jaren geleden had ik eens Nederlandse matrozen, jonge jongens, net onder moeders vleugels vandaan.Niet bijster geïnteresseerd in de wasserij dus dat mocht ik ze leren. Één van die dingen was: altijd een volle machine draaien, voornamelijk om water te sparen.Tijdje later werd ik erbij geroepen: de was wordt niet schoon. Uiteindelijk vond ik uit dat ze de machine zo vol propten dat er geen water meer bij kon.Punt twee van het pay-per-use: De overhead zal groter worden, met andere woorden het totaalbedrag zal uiteindelijk hoger uitvallen. Dat, plus het gemak waar @Beesie het over heeft, is de reden dat we nu een eigen machine hebben.Pay-per-use is kort voor de oorlog al eens uitgeprobeerd. Ook mijn moeder heeft dat in de vijftiger jaren nog meegemaakt. Ze was dolblij dat ze later een eigen machine had.

21-08-2018 17:47:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.731

OTindex: 1.382



Dat was in de jaren 50 denk best luxe als je die had.

@Emmo , je moeder had toen denk zo'n ronde bak met een ding wat erin wat de was heen en weer duwde en met een wringer erboven op.Dat was in de jaren 50 denk best luxe als je die had.

21-08-2018 17:49:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 65.981

OTindex: 29.222

in Zweden wonen veel mensen in flats waar in de kelder gemeenschappelijke wasmachines staan. de allermeeste van die mensen hadden veel liever een eigen wasmachine ergens in hun eigen woning, en de anderen die wassen lekker wanneer het hun uitkomt. het gebruik stimuleren van wasmachines met bruikbare koudwaterprogramma's is waarschijnlijk realistischer dan dit ingewikkelde plan

21-08-2018 17:56:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.731

OTindex: 1.382

@botte bijl en dan hangt er een rooster en daar kan je dan je naam op zetten dat jij op dat uur mag wassen en als je dan te laat bent dan is je beurt voorbij.

Ik vond het wel een mooi systeem, want er is altijd een machine die het doet.

21-08-2018 18:07:09 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.731

OTindex: 1.382



En moet je kijken hoe makkelijk het nu is. @Emmo , die ja, dat was nog best nog een zwaar werkje, alles door die mangel halen. Daar waren de huisvrouwen op de maandag lang zoet mee.En moet je kijken hoe makkelijk het nu is.

21-08-2018 18:13:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 65.981

OTindex: 29.222

@stora : @Emmo :

die dingen met een wringer erboven, die werden rond 2005 in Ukraine nog gewoon nieuw verkocht die dingen met een wringer erboven, die werden rond 2005 in Ukraine nog gewoon nieuw verkocht

21-08-2018 18:47:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.413

OTindex: 19.209

@stora :

En moet je kijken hoe makkelijk het nu is. QuoteEn moet je kijken hoe makkelijk het nu is. Die goeie ouwe tijd hè.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: