Politie bevrijdt meisje (7) uit auto: Ze wekte de aandacht door op de ruit te kloppen

Het aantal meldingen over huisdieren in oververhitte auto's is deze zomer ontelbaar. De zorgwekkende trend lijkt zich helaas niet te beperken tot dieren: gisteren moest de politie een 7-jarig meisje uit een dichte auto in Zaltbommel halen.Tijdens de braderie in Zaltbommel is een meisje van zeven uit een afgesloten auto gehaald. Voorbijgangers merkten het meisje op, toen ze tegen het raam klopte. De bezoekers van de braderie waarschuwden verkeersregelaars, die vervolgens de politie belden.Ondanks dat de auto dicht was konden de agenten contact leggen met het meisje. "Wij hebben diverse pogingen ondernomen om de auto zonder schade open te krijgen en geprobeerd het meisje te coachen, helaas zonder resultaat", schrijft de Politie Bommelerwaard op Facebook. Het lukte het meisje niet om de deur zelf open te maken.Na meer dan een half uur was de vader van het kind nog steeds niet terug en dus besloten de agenten om het zijraam van de auto in te slaan. Via het raam kon het meisje worden bevrijd. Ze maakte het goed en is door agenten naar haar moeder gebracht.Vlak na de bevrijding kwam de vader bij de auto aan. De man was niet blij met de actie van de politie: "Hij vond het allemaal wel meevallen en was van mening dat zijn dochter de auto wel degelijk van binnen uit open had kunnen maken." De agenten hebben een zorgmelding gemaakt en de vader moet de schade aan de auto zelf betalen.