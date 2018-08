'IK KAN HIER NIET KEREN!' 20 procent van de mensen schreeuwt tegen navigatie

Er zijn weinig dingen zo frustrerend als de kalme navigatiestem die jou midden op de snelweg doodleuk vertelt dat je om moet draaien. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 20 procent van de mensen in dit soort situaties die frustratie uit door tegen de TomTom te blèren.



We weten allemaal dat de communicatie met ons navigatiesysteem eenzijdig is: het apparaatje praat tegen jou en een goed gesprek zit er niet in. Toch trekt een vijfde van de mensen zich daar weinig van aan. Uit onderzoek van Europcar blijkt dat meer dan 20 procent van de mensen wel eens tegen het navigatiesysteem schreeuwt.



Dat we tegen onze navigatie praten, komt doordat we het apparaat als mens zien, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen tegen Editie NL. "Mensen raken echt gehecht aan het navigatiesysteem en aan de stem. Je bouwt echt een band op met het computertje en het voelt alsof er een persoon bij je in de auto zit."



"In mijn vorige auto had ik een systeem met een hele aangename, Belgische stem. Ik noemde haar Lucie. Nu komt er een kil, blikkerig geluid uit en kan ik Lucie soms echt missen", zegt Tertoolen. Volgens de psycholoog hebben veel mensen hetzelfde gevoel: "Alsof je wordt toegesproken door iemand die je kent."



Omdat het voelt alsof iemand je de weg wijst, kunnen mensen boos en agressief worden als hij of zij niet doet wat jij wilt. "Soms raak je in de war van de weg en zeg je dingen als 'kom op, joh. Verzin iets', of 'je bent weer lekker bezig, hè!'"



Tertoolen denkt dat de relatie die we met onze navigatie hebben, dezelfde is als de band met de auto in zijn geheel. "Auto's hebben een aaibaarheidsfactor. Je hebt een band met je auto en als er iets niet goed gaat, kun je echt boos op hem worden. Dat slaat nergens op. Het is een stuk metaal."



Hetzelfde verschijnsel treedt volgens de psycholoog op wanneer mensen met robots praten. "Het zijn apparaten, die zich als mensen gedragen en praten. We zijn van nature geneigd om te praten tegen een levenloos object."

21-08-2018 13:49:34 venzje

Mijn navigatie staat vrijwel altijd aan, maar zwijgt in alle talen waar het routeaanwijzingen betreft. Ik wil dat gelul niet constant aan mijn kop hebben.

Een waarschuwing voor een ongeluk, file of flitser mag dan nog wel. Daarom loopt, naast mijn gewone navigatie, op de achtergrond Flitsmeister mee, want daarin kun je gedetailleerd kiezen wat je wel en niet wilt horen.

21-08-2018 14:02:30 botte bijl

ik heb altijd een gezellige mannenstem die ervoor zorgt dat ik bijna niet tijd op het schermpje hoef te kijken. als ik het weer eens beter weet dan gaat hij sputteren, en dan zeg ik wat terug. ik schreeuw nooit tegen hem

21-08-2018 16:38:53 Beereekhoorn

Als ik naar een nieuwe plek moet kijk ik via Google Maps en als ik dan rijd herken ik de weg Ik rijd uit mijn hoofd overal heen

21-08-2018 18:11:35 Noepetote

Ik wil niet zeuren, maar wat is het nut van dit onderzoek?

21-08-2018 18:14:10 botte bijl

@Noepetote :

dat is er niet dat is er niet

21-08-2018 18:15:40 stora

Het is handig als je bij een vreemde stad komt , maar bij de grote wegen heb ik geen irritante stem nodig. @Beereekhoorn , ik rij ook eigenlijk uit mijn hoofd overal heen.

