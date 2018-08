12.000 wespen op zolder van Riky: Dit heb ik nog nooit gezien

'Mozes, kriebels, wat is dit?!' Dat is wat wespenbestrijder Theodoor Biemans dacht toen hij een enorm wespennest aantrof op een zolder in het Brabantse Lieshout. Het nest is zeker een meter breed en hij verwacht dat er veel meer dan 10.000 wespen in wonen."Het is echt een monster", zegt Theodoor. "Gewoon een knoeperd van een nest. Ik denk dat er wel 12.000 wespen inzitten." En dat zegt hij niet zomaar. De bestrijder verwijdert al zeker 28 jaar wespennesten, maar zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. "Dit is echt extreem. Dat zie je soms op een Amerikaanse zender, maar dan betwijfel je of het wel echt waar is. En nu maak ik het zelf mee."Bewoonster Riky van Stiphout ging eerst zelf met een spuitbusje van de supermarkt aan de slag toen ze buiten wat wespen zag vliegen. Ze bestreed een klein nest, maar dat zorgde er niet voor dat er minder wespen kwamen. "Ik ben toen als een gek gaan zoeken waar al die wespen dan vandaan zouden komen. Met een vriendin klom ik de zolder op en ik was helemaal verbaasd. Het is enorm."Riky besloot een foto te maken en snel te vluchten. En dat is maar goed ook, zegt Theodoor. "Als ze het nest zelf zou aanraken, kan het openscheuren. Dan moet je je voorstellen dat er duizenden boze wespen op je afkomen. Dat kan echt fataal zijn."Of hij het zelf dan wel aandurft? "Ja, het is natuurlijk wel spannend. Maar ook heel leuk. Echt geweldig eigenlijk, zo'n nest. Dit maak je nooit mee." Theodoor heeft poeder in het nest gespoten, waardoor de wespen doodgaan. Daarna zal hij het nest voorzichtig proberen open te maken.Riky hoopt dat ze er snel vanaf is, zodat ze weer wat rust heeft. "Gisteren zaten er alweer honderd wespen in mijn woonkamer."